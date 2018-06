Genf (AFP) In Liberia ist ein neuer Ebola-Fall registriert worden. Es gebe einen bestätigten Fall, sagte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Der westafrikanische Staat war im Mai ein erstes Mal für Ebola-frei erklärt worden, doch nur sechs Wochen später trat die Krankheit wieder auf. Im September wurde Liberia dann ein zweites Mal für Ebola-frei erklärt.

