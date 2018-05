Palanga (AFP) Wegen Moskaus Rolle im Ukraine-Konflikt wollen die drei Baltenstaaten Lettland, Litauen und Estland nicht an der Seite Russlands gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kämpfen. Die drei Präsidenten der baltischen Staaten lehnten eine Beteiligung an einer solchen Koalition am Freitag bei einem Treffen im litauischen Palanga ab.

