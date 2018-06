Dubai (AFP) Die Dschihadistengruppe Al-Mourabitoun des algerischen Islamisten Mokhtar Belmokhtar hat sich zu der blutigen Geiselnahme in einem Luxushotel in der malischen Hauptstadt Bamako bekannt. Beim Nachrichtensender Al-Dschasira und beim mauretanischen Nachrichtenportal Al-Achbar gingen am Freitagabend Bekennerbotschaften der Gruppe ein. "Wir, die Mourabitoun, mit der Beteiligung unserer Brüder von Al-Kaida im Islamischen Maghreb, bekennen uns zu der Geiselnahme im Radisson-Hotel", hieß es den Angaben zufolge in einer Erklärung, die ein Sprecher am Telefon verlas.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.