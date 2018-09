Bamako (AFP) Bei einer Geiselnahme mutmaßlicher islamistischer Attentäter sind am Freitag in einem Luxushotel in der malischen Hauptstadt Bamako mindestens 18 Menschen getötet worden. 18 Leichen seien aus dem Hotel Radisson Blu geborgen worden, hieß es am Nachmittag aus ausländischen Sicherheitskreisen. Nach Angaben des malischen Militärs, das die Geiselnahme am Abend für beendet erklärte, wurden zwei Angreifer getötet.

