Seoul (AFP) Nordkorea hat dem Süden am Freitag die Aufnahme von Gesprächen angeboten. Bei einem Treffen auf Arbeitsebene am nächsten Freitag im Grenzdorf Panmunjom soll demnach ein Dialog eingeleitet werden, um das Verhältnis der Bruderstaaten zu verbessern. Beim südkoreanischen Vereinigungsministerium in Seoul ging am Freitag ein entsprechender Vorschlag aus Pjöngjang ein.

