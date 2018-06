München (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Forderung der CSU nach einer Obergrenze für die Aufnahme neuer Flüchtlinge in Deutschland abgelehnt. Beim CSU-Parteitag in München betonte Merkel, sie wolle eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen über eine internationale Lösung erreichen. Die "Mega-Herausforderung" der vielen Flüchtlinge müsse so gelöst werden, dass die Europäische Union keinen dauerhaften Schaden nehme, sagte die CDU-Chefin vor den gut 1000 Delegierten der Schwesterpartei.

