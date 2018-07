Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin trifft am Montag in Teheran das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei. Bei den Gesprächen soll es um den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und um bilaterale Fragen gehe, wie Präsidentenberater Juri Uschakow am Freitag in Moskau sagte. Konkret nannte Uschakow die Zusammenarbeit beider Länder im Energiesektor sowie bei der Verteidigung.

