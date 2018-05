Beirut (AFP) Durch schwere Luftangriffe im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens acht Menschen getötet und dutzende Öltanklastwagen zerstört worden. Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mitteilte, wurden die Angriffe in der ölreichen Provinz Deir Essor von russischen oder syrischen Kampfjets geflogen. Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollieren den größten Teil der Provinz.

