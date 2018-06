Brüssel (dpa) - Im Kampf gegen den islamistischen Terror verschärfen die EU-Staaten die Kontrolle der europäischen Außengrenzen. Eine Woche nach den Anschlägen von Paris verständigten sich die Innen- und Justizminister bei einem Sondertreffen darauf, auch EU-Bürger bei der Ein- und Ausreise wieder polizeilich zu überprüfen. Frankreich treibt seine Ermittlungen gegen die Terrorverdächtigen von Paris weiter voran: Nun ist ein weiterer Selbstmord-Attentäter identifiziert. Der Mann, der sich am Fußball-Stadion Stade de France in die Luft sprengte, wurde am 3. Oktober in Griechenland registriert.

