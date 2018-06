Berlin (dpa) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen sieht einen möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat skeptisch. "Was wir brauchen, sind Bodentruppen von lokalen Kräften, Menschen, die dort leben, die ein vitales Interesse haben, ihr Gebiet zurückzuerobern", sagte die CDU-Politikerin in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Ein Engagement der Bundeswehr in Syrien schloss von der Leyen nicht aus, machte aber zum wiederholten Male eine Resolution des Weltsicherheitsrates zur Bedingung.

