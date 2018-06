Ankara (AFP) Nach russischen Luftangriffen an der türkisch-syrischen Grenze hat die Regierung in Ankara den russischen Botschafter einbestellt und Moskau vor "ernsten Konsequenzen" gewarnt. Wie das türkische Außenministerium am Freitag mitteilte, wurde Botschafter Andrej Karlow deutlich gemacht, dass Ankara den "sofortigen Stopp dieser Operation" fordere.

