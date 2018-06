Paris (AFP) Der als Drahtzieher der Attentate von Paris geltende belgische Islamist Abdelhamid Abaaoud war am Anschlagsabend im Großraum Paris. Abaaoud sei am Abend des 13. November gegen 22 Uhr von einer U-Bahn-Kamera im Pariser Vorort Montreuil gefilmt worden, verlautete am Freitag aus Polizeikreisen. Die Aufnahmen entstanden an der Metro-Station Croix de Chavaux. In Montreuil wurde auch ein schwarzer Seat gefunden, der bei den Anschlägen verwendet worden war. In dem Fahrzeug befanden sich drei Kalaschnikows.

