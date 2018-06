Jerusalem (AFP) Der israelische Spion Jonathan Pollard ist nach 30 Jahren Haft in den USA auf Bewährung freigekommen. Der 61-Jährige habe am Freitag das Gefängnis von Butner im Bundesstaat North Carolina verlassen, sagte der Sprecher einer Aktivistengruppe, die Pollard in Israel unterstützt, der Nachrichtenagentur AFP. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu äußerte sich in einer ersten Reaktion erleichtert über die Freilassung des gebürtigen US-Amerikaners "nach drei langen und schwierigen Jahrzehnten".

