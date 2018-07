Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama zieht in dem erbitterten Streit mit den Republikanern um seine Einwanderungsreform vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Obamas Regierung schaltete am Freitag den Supreme Court ein, nachdem Bundesgerichte in niedrigerer Instanz Dekrete des Präsidenten blockiert hatten, die rund vier Millionen illegalen Einwanderern einen legalen Aufenthaltsstatus ermöglichen sollen. Unter Federführung von Texas hatten 26 republikanisch regierte Bundesstaaten gegen die Einwanderungspolitik von Obama geklagt.

