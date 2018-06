Los Angeles (AFP) Ein russischer Tourist ist im Herzen von Hollywood von einem Angreifer niedergestochen worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag stand der junge Mann mit seiner Familie auf einem Bürgersteig in der Nähe des Dolby Theatre, in dem alljährlich die Oscar-Verleihung stattfindet, als plötzlich ein Angreifer mit einem Messer auf ihn einstach. Zwei New Yorker Polizisten außer Dienst, die zufällig in der Nähe waren, konnten den Angreifer überwältigen. Gegen den 54-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.