Salt Lake City (SID) - Claudia Pechstein hat beim zweiten Eisschnelllauf-Weltcup der Saison überzeugt. Eine Woche nach Platz acht in Calgary/Kanada lief die 43-jährige Berlinerin in Salt Lake City/USA über 5000 m in 6:57,23 Minuten auf den vierten Rang. Es siegte Olympiasiegerin Martina Sablikova (Tschechien/6:47,42) vor Natalia Woronina (Russland/6:53,16) und Ivanie Blondin (Kanada/6:55,88).

Die zweite deutsche Starterin Bente Kraus war vor dem Rennen schon wieder abgereist. Die Berliner klagte über Magen-Darm-Probleme und sagte ihren Start über 5000 m und beim Massenstart ab.