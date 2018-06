Los Angeles (dpa) - Anzüge und Waffen, die einst von Hollywood-Stars benutzt wurden, sind in Beverly Hills zu hohen Preisen versteigert worden. Ein paillettenbesticktes Matador-Kostüm, das Stummfilmstar Rudolph Valentino 1922 in dem Film "Blut und Sand" trug, kam für über 51 000 Dollar unter den Hammer. Mehr als 54 000 Dollar zahlte ein Bieter für ein Sturmgewehr mit Granatwerfer, das Al Pacino in seiner "Scarface"-Gangsterrolle abfeuerte. Eine Pistole, mit der "Terminator" Arnold Schwarzenegger brachte es auf über 34 000 Dollar.

