Halle (AFP) Die Grünen wollen bereits im kommenden Jahr wichtige Weichen für ihre programmatische und personelle Aufstellung zur Bundestagswahl stellen: In einem am Samstagabend auf dem Parteitag in Halle beschlossenen Antrag heißt es, die Urwahl für die Spitzenkandidaten solle im September 2016 beginnen und im darauf folgenden Januar abgeschlossen sein. Bislang haben die beiden Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck ihren Anspruch auf die Spitzenkandidatur angemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.