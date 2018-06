München (AFP) Nach seinem offen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgetragenen Disput in der Flüchtlingspolitik hat CSU-Chef Horst Seehofer Trennungsabsichten von der Schwesterpartei bestritten. "Die Trennungsverluste wären weitaus größer als die Trennungsgewinne", sagte Seehofer am Samstag auf dem CSU-Parteitag in München. Für die CSU gehe es darum, bei der Schwesterpartei Überzeugungsarbeit zu leisten. "Wir müssen hinein wirken in die CDU mit unseren Überzeugungen."

