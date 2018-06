Berlin (AFP) In der Debatte um mögliche Grenzen bei der Flüchtlingsaufnahme hat der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann die Einführung flexibler Flüchtlingskontingente vorgeschlagen, deren Größe jährlich vom Bundestag festgelegt werden könne. "Der Deutsche Bundestag sollte in Abstimmung mit der Europäischen Union und dem UNHCR jedes Jahr aufs Neue über die Größe der Kontingente von Flüchtlingen entscheiden, die wir aufnehmen können", sagte Oppermann dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Dabei müssten die Parlamentarier "immer im Auge behalten, wie viele Menschen wir integrieren können und wie gut unsere Integrationsmaßnahmen sind".

