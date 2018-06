Paris (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel ist bei einem Besuch in Paris mit dem französischen Präsidenten François Hollande zusammengetroffen. Bei dem Treffen im Elysée-Palast habe es sich um einen privaten Besuch gehandelt, teilte Hollandes Büro am Samstag mit. Nach dem Treffen mit Hollande will der Bundeswirtschaftsminister am frühen Nachmittag mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron bei einer Gedenkminute am Platz der Republik der 130 Todesopfer der Anschläge vom Freitag vergangener Woche gedenken.

