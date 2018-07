München (dpa) - An zwei weiteren Universitätskliniken hat es Unregelmäßigkeiten bei Herz- und Lungentransplantationen gegeben, und zwar in Köln und Jena. Das Kliniken bestätigten der "Süddeutschen Zeitung" entsprechende Informationen aus dem Umfeld der für die Kontrolle der Transplantationszentren zuständigen Prüfungs- und Überwachungskommission. An beiden Einrichtungen ging es darum, schwerkranke Patienten schneller mit einem Spenderorgan zu versorgen; die verantwortlichen Ärzte hätten sich offenbar nicht bereichert.

