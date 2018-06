Berlin (dpa) - Mehrere große Internetseiten wie etwa "Spiegel Online" haben am Samstagvormittag mit technischen Problemen gekämpft. "Die IT arbeitet an einer Lösung.

Danke für Eure Geduld!", schrieb "Spiegel Online" im Kurznachrichtendienst Twitter. Auch andere Websites seien betroffen. "Focus Online" meldete bei Facebook: "Aufgrund technischer Probleme sind die Inhalte unserer Seiten leider nicht abrufbar." Die Redaktion von "Faz.net" twitterte am späten Vormittag: "Kurzzeitiger Serverausfall. Müsste alles wieder funktionieren!"

Twitter-Nachricht "Spiegel Online"

Twitter-Nachricht "Faz.net"

Facebook-Nachricht "Focus Online"