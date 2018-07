Berlin (dpa) - Eine gravierende technische Störung in einem Rechenzentrum in Gütersloh hat am Vormittag mehrere populäre Websites wie "Spiegel Online" und "Focus Online" über Stunden hinweg unerreichbar gemacht. Nach Informationen der dpa war bei einem Provider der Strom ausgefallen. Bei dem Vorfall wurden technische Geräte so sehr beschädigt, dass sie nicht mehr in Betrieb genommen werden konnten. Die Störungen hatten nicht nur Auswirkungen auf Telefonie-Verbindungen im Westen Deutschlands, sondern verursachten auch Störungen innerhalb der Datennetze.

