Jaunde (AFP) Binnen weniger Minuten haben sich im Norden Kameruns am Samstag vier junge Selbstmordattentäterinnen in die Luft gesprengt. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Hoher Norden, Midjiyawa Bakari, sprengte sich die erste Attentäterin im Haus des Dorfältesten in der Ortschaft Leymarie unweit der nigerianischen Grenze in die Luft. Der Dorfälteste sowie vier seiner Verwandten seien getötet worden. In den folgenden Minuten hätten drei weitere Selbstmordattentäterinnen in der nahe gelegenen Stadt Fotokol ihre Sprengsätze gezündet. Dabei habe es keine weiteren Opfer gegeben.

