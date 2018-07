Bamako (dpa) - Nach dem Anschlag islamistischer Terroristen auf ein Luxushotel in Mali hat die Regierung des Landes den Ausnahmezustand verhängt. Er gilt zehn Tage lang für das gesamte Staatsgebiet, teilte die malische Präsidentschaft mit. Am Montag soll zudem eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen werden. Wie viele unschuldige Menschen und Attentäter bei der Geiselnahme in der Hauptstadt Bamako getötet wurden, ist noch immer nicht ganz klar. Laut der UN-Mission in Mali gab es 21 Tote und drei Schwerverletzte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.