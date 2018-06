Wellington (dpa) - Am Fox-Gletscher in Neuseeland ist ein Hubschrauber mit sieben Menschen an Bord abgestürzt. Die Polizei sichtete das Wrack aus der Luft und will Bergungskräfte zur Absturzstelle bringen. Das Terrain ist aber schwierig zu erreichen. Die Polizei geht davon aus, dass niemand überlebt hat. Man könne noch keine Angaben zur Nationalität der Insassen machen, heißt es. Auch die Absturzursache ist noch unklar. In der Region hatte es heftig geregnet und die Wolken hingen tief, berichtete der Wetterdienst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.