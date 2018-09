Bamako (AFP) Nach der blutig beendeten Geiselnahme in einem Luxushotel der malischen Hauptstadt Bamako fahnden die Sicherheitskräfte nach drei Verdächtigen. Die Gesuchten seien möglicherweise an dem Überfall auf das Radisson-Blu-Hotel beteiligt gewesen, sagte ein Mitarbeiter der malischen Sicherheitskräfte, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Präsident Ibrahim Boubacar Keita korrigierte die Zahl der bei dem Drama Getöteten auf 21 und sprach von sieben Verletzten. Am Freitagabend war seitens des malischen Militärs die Zahl von 27 Toten genannt worden.

