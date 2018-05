Belgien ruft höchste Terrorwarnstufe für Brüssel aus

Brüssel (dpa) - Die belgischen Behörden haben für die Hauptstadtregion Brüssel die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Das berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf das Innenministerium. Die Stufe 4 bedeutet "eine ernste und unmittelbare" Bedrohung. Im Rest des Landes gilt demnach weiterhin die Stufe 3, was einer "möglichen und wahrscheinlichen" Bedrohung entspricht. Nach der Terrorserie in Paris hatten die Ermittlungen Verbindungen der Täter nach Brüssel ergeben.

Le Drian: Mokhtar Belmokhtar vermutlich Urheber des Angriffs in Mali

Bamako (dpa) - Urheber des Terrorangriffs auf ein Luxushotel in Mali soll nach Erkenntnissen der französischen Regierung der vor Monaten für tot erklärte Islamist Mokhtar Belmokhtar gewesen sein. Dieser habe die blutig beendete Geiselnahme in der malischen Hauptstadt Bamako sehr wahrscheinlich organisiert, sagte Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian dem Fernsehsender TF1. Bei dem Überfall waren laut der UN-Mission in Mali mindestens 21 Menschen getötet worden. Die malische Regierung hat den Ausnahmezustand verhängt.

Weiterer Sprengstoff-Attentäter vom Stade de France identifiziert

Paris (dpa) - Eine Woche nach den Terroranschlägen von Paris ist ein weiterer Attentäter identifiziert. Die Fingerabdrücke des Terroristen, der sich am Eingang H des Fußball-Stadions Stade de France um 21.30 Uhr in die Luft gesprengt hatte, entsprechen denen eines Mannes, der am 3. Oktober in Griechenland erfasst wurde, wie die Staatsanwaltschaft in Paris mitteilte. Bei dieser Kontrolle in Griechenland sei auch ein zweiter Attentäter registriert worden, der sich um 21.20 Uhr am Eingang D des Stadions mit einem Sprengstoffgürtel umgebracht hatte.

UN-Sicherheitsrat fordert Mitglieder zur Bekämpfung des IS auf

New York (dpa) - Eine Woche nach der Terrorserie von Paris hat der UN-Sicherheitsrat alle Mitglieder der Vereinten Nationen zu mehr Anstrengungen bei der Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat aufgefordert. In einer am Abend einstimmig verabschiedeten Resolution heißt es, "alle Staaten, die die Möglichkeiten dazu haben, sollen in Übereinstimmung mit den Völker- und den Menschenrechten ihre Maßnahmen verstärken und koordinieren, um Terrorakte des IS zu unterbinden". Frankreich hatte den Entwurf eingebracht.

Eiszeit zwischen CSU und CDU - Merkel gegen Flüchtlingsobergrenze

München (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat die CSU mit der Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme neuer Flüchtlinge abblitzen lassen. Beim CSU-Parteitag in München prallten die Gegensätze zwischen Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer auf offener Bühne aufeinander, Merkel wurde am Ende ohne jeden Beifall verabschiedet. Zuerst stimmten die gut 1000 Delegierten nahezu einstimmig für eine nationale Begrenzung der Flüchtlingszahl im nächsten Jahr, wenig später erklärte die Kanzlerin, dass sie das nicht wolle.

Grüne gegen schärfere Terrorgesetze

Halle (dpa) - Die Grünen haben nach den Anschlägen von Paris schärferen Sicherheitsgesetzen und Militäreinsätzen gegen den Terror eine klare Absage erteilt. Der Bundesparteitag billigte am Abend in Halle einen Antrag der Parteispitze, in dem Augenmaß angemahnt wird. Schärfere Sicherheitsgesetze würden nicht weiter helfen. Die Erfahrung zeige, dass Militär hierzu nur einen sehr begrenzten Beitrag leisten könne, heißt es. Nötig sei eine besonnene Debatte.