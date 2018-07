HSV besiegt BVB 3:1 - Wieder Fußball-Bundesliga nach dem Terror

Hamburg (dpa) - Im ersten Spiel der Fußball-Bundesliga nach Terroranschlägen und -warnungen hat der Hamburger SV mit einem 3:1 (2:0) gegen Borussia Dortmund überrascht. Pierre-Michel Lasogga per Foulelfmeter in der 19. Minute, Lewis Holtby (41.) und ein Eigentor von Mats Hummels (55.) fügten dem Tabellenzweiten Dortmund am Freitag die erst zweite Saison-Niederlage zu. Pierre-Emerick Aubameyang sorgte mit seinem 15. Saisontreffer (86.) für den Endstand. Der HSV rückte zunächst auf den achten Platz vor. Vor 57 000 Zuschauern gab es vor dem Anpfiff Schweigeminuten zu Ehren des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Schmidt und für die Terror-Opfer von Paris.

Beckenbauer zu WM-Affäre: "Habe immer alles einfach unterschrieben"

München (dpa) - Franz Beckenbauer kann sich im Rahmen der Bestechungsvorwürfe rund um die WM 2006 an eine vertragliche Vereinbarung mit dem früheren FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner nicht erinnern, hat aber einen Stimmenkauf entschieden zurückgewiesen. "Ich habe immer alles einfach unterschreiben, ich habe sogar blanko unterschrieben. Ich war ja nicht nur für die WM unterwegs, ich habe ja etwas anderes auch noch zu tun gehabt. Ich war Präsident des FC Bayern", sagte Beckenbauer bei seiner ersten ausführlichen Stellungnahme seit Bekanntwerden der Affäre im Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag-Ausgabe). Das Abkommen mit Warner sei aber vor allem ein "Entwicklungshilfe-Paket mit Ticketing-Möglichkeit" gewesen. Es sei ohnehin klar gewesen, dass Warner bei der WM-Vergabe im Juli 2000 nicht für Deutschland stimmen werde. Auch bei der ominösen Geldzahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro an die FIFA konnte sich Beckenbauer an die Details nicht erinnern.

Sandhausen besiegt KSC - Düsseldorf und Duisburg remis im Kellerduell

Berlin (dpa) - Die Erfolgsserie des Karlsruher SC ist gerissen: Der SV Sandhausen besiegte den KSC zum Auftakt des 15. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga 3:1 (2:0) und schnuppert als zwischenzeitlicher Vierter am Aufstieg. Der VfL Bochum ist nach dem 1:1 gegen Union Berlin und dem fünften sieglosen Spiel derzeit Tabellenfünfter. Das 1:1 hilft sowohl Fortuna Düsseldorf als auch dem MSV Duisburg nicht weiter. Die Fortuna ist 16., Duisburg weiter Letzter.

UEFA-Präsident Platini ruft Sportgerichtshof wegen Sperre an

Paris (dpa) - Der suspendierte UEFA-Präsident Michel Platini hat beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne einen Einspruch gegen seine 90-tägige Suspendierung eingereicht. Am vergangenen Mittwoch war der Einspruch des Franzosen bei der Berufungskommission des Weltfußball-Verbandes FIFA gegen seine Sperre abgelehnt worden. Platinis Anwälte sind zuversichtlich, dass der CAS eine schnelle Entscheidung treffen werde. Am 26. Februar wird ein neuer FIFA-Präsident gewählt. Für den Posten will Platini kandidieren. Die Ethikkommission der FIFA hatte Präsident Joseph Blatter und Platini am 7. Oktober für 90 Tage von allen Fußball-Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene ausgeschlossen

Bamberg siegt beim Radosevic-Debüt gegen Euroleague-Spitzenreiter

Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets aus Bamberg haben in der Euroleague die einzig in dieser Saison unbesiegte Mannschaft deklassiert und einen großen Schritt Richtung nächster Runde gemacht. Die Franken gewannen am Freitag gegen das spanische Spitzenteam Unicaja Malaga mit 73:53 (40:29). Beste Werfer beim deutschen Meister, bei dem Neuzugang Leon Radosevic ein starkes Debüt gab, waren Brad Wanamaker (13 Punkte) und Janis Strelnieks (14).

Biedermann deutscher Meister über 200 Meter Freistil - EM-Ticket

Wuppertal (dpa) - Paul Biedermann hat seinen deutschen Meistertitel über 200 Meter Freistil erfolgreich verteidigt und sich das Ticket für die Kurzbahn-EM in Israel gesichert. Der Weltrekordler schlug am Freitag in Wuppertal nach 1:43,96 Minuten an und blieb damit klar unter der Normzeit von 1:45,01. Ebenfalls für die Titelkämpfe Anfang Dezember qualifizierte sich Vizemeister Steffen Deibler, der auf der 25-Meter-Bahn 0,47 Sekunden langsamer als Biedermann schwamm. Auch Philip Heintz und Robin Backhaus blieben unter der EM-Norm und empfahlen sich für die Staffel. Biedermann startete damit erfolgreich in seine letzte Saison mit Olympia 2016 als Schlusspunkt.

Claudia Pechstein Vierte über 5000 Meter in Salt Lake City

Salt Lake City (dpa) - Claudia Pechstein hat am Freitag zum Auftakt des Eisschnelllauf-Weltcups in Salt Lake City als Vierte auf ihrer Spezialstrecke über 5000 Meter einen Podestplatz knapp verpasst. In 6:57,23 Minuten konnte die Berliner Olympiasiegerin auf dem schnellen Eis in Utah ihr hohes Anfangstempo nur etwa bis zur 3000-Meter-Marke halten und verlor auf den letzte Runden noch an Boden gegenüber der starken Konkurrenz. Den Sieg sicherte sich die tschechische Olympiasiegerin und Weltmeisterin Martina Sablikova in 6:47,42 Minuten vor der Russin Natalja Woronina und Ivanie Blondin aus Kanada

"Marseillaise" in Italiens Stadien zum Gedenken an Terroropfer

Rom (dpa) - Im Gedenken an die Opfer der Terroranschläge von Paris wird vor den Spielen der italienischen ersten Fußballliga an Samstag und Sonntag vor dem Anpfiff die französische Nationalhymne gespielt. Dies beschloss die Liga am Freitag, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Außerdem werde die französische Flagge gezeigt. Am vorigen Wochenende war schon in der Serie B die "Marseillaise" gespielt worden, die Serie A hatte Länderspielpause. Für die Stadien sind jetzt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt, vor allem für das Spiel Juventus Turin gegen AC Mailand am Samstagabend.