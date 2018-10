Leipzig übernimmt Tabellenführung - 1860 stoppt St. Pauli

Bielefeld (dpa) - RB Leipzig hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Am Samstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick mit 1:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld durch und verbesserte ihre gute Position im Aufstiegskampf. Bielefeld muss indes weiter auf seinen ersten Saison-Heimerfolg warten. Der TSV 1860 München verhinderte den möglichen Sprung des FC St. Pauli an die Tabellenspitze und feierte selbst einen enorm wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga. Die "Löwen" gewannen am Samstag zu Hause in einem guten Spiel verdient mit 2:0 (0:0).

Ethikkommission legt Schlussbericht zu Blatter und Platini vor

Zürich (dpa) - Die Untersuchungskammer der FIFA-Ethikkommission hat ihren Schlussbericht zum suspendierten Präsidenten Joseph Blatter und UEFA-Chef Michel Platini fertiggestellt. Der Report, der auch "Anträge für Sanktionen" enthält, ist an die rechtsprechende Kammer unter Vorsitz des Deutschen Hans-Joachim Eckert überwiesen worden. Dies teilten die beiden Kammern der Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes am Samstag mit. Die unabhängige Ethikkommission der FIFA hatte Blatter und Platini am 7. Oktober für 90 Tage von allen Fußball-Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene ausgeschlossen. Mit ihren Einsprüchen waren die beiden Spitzenfunktionäre in dieser Woche gescheitert.

Wegen akuter Terrorgefahr: Alle Fußballspiele in Brüssel abgesagt

Brüssel (dpa) - Nach Ausrufung der höchsten Terrorwarnstufe sind alle für dieses Wochenende angesetzten Fußball-Spiele in der Hauptstadtregion Brüssel abgesagt worden. Dies habe das Provinzkomitee Brabant am Samstag entschieden, teilte der belgische Fußball-Verband KBVB am Samstagmittag mit. Betroffen ist auch das Erstliga-Topspiel zwischen dem KSC Lokeren und dem RSC Anderlecht. Grund für die Absage sei, "dass die Sicherheit nicht garantiert werden kann", heißt es auf der Homepage des gastgebenden Vereins.

Nowitzki feiert nächsten Sieg mit Mavericks - Warriors marschieren

Dallas (dpa) - Mit Top-Scorer Deron Williams und einem bestens aufgelegten Dirk Nowitzki sind die Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga NBA zum sechsten Sieg in Serie gestürmt. Beim 102:93 gegen die Utah Jazz kam Williams am Freitagabend (Ortszeit) auf 23 Punkte, Nowitzki steuerte vor 20 028 Zuschauern 19 Zähler zum Erfolg bei. Alle drei Drei-Punkte-Versuche des Würzburgers landeten im Korb. Dallas bleibt mit einer Bilanz von 9:4 Siegen auf Platz drei der Western Conference. Nur noch zwei Siege trennen die Golden State Warriors von einem historischen Rekord. Der NBA-Champion bezwang die Chicago Bulls mit 106:94 und feierte damit seit Saisonbeginn den 14. Erfolg in Serie.

Starker Draisaitl führt Edmonton zum 5:1-Sieg über New Jersey

Edmonton (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL erneut seine starke Form unter Beweis gestellt. Mit einem Tor und zwei Vorlagen führte der 20-Jährige am Freitag (Ortszeit) die Edmonton Oilers zum 5:1-Erfolg über die New Jersey Devils. Im 20. Auftritt war es für die Kanadier der siebte Sieg. Draisaitl erzielte mit seinem siebten Saisontor die 1:0-Führung für die Gastgeber (7. Minute). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Kyle Palmieri (27.) legte der deutsche Profi das 2:1 durch Oscar Klefbom (28.) vor.