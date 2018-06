Jerusalem (AFP) Bei einer erneuten Messerattacke sind in Israel am Samstag vier jüdische Israelis verletzt worden. Laut Polizeisprecher Micky Rosenfeld ereignete sich der Angriff in der südisraelischen Stadt Kirjat Gat. Die Polizei suche nach mindestens einem flüchtigen Angreifer. Der Rettungsdienst Magen David Adom erklärte, eines der Opfer sei schwer verletzt. Zwei weitere Opfer hätten mittelschwere Verwundungen erlitten, eines sei leicht verletzt.

