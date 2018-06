Berlin (AFP) Die Nato will einem Zeitungsbericht zufolge trotz des Widerstands Russlands Anfang Dezember Montenegro als neues Mitglied aufnehmen. Die Nato-Außenminister wollten einen entsprechenden Beschluss bei ihrem Treffen am 1. Dezember in Brüssel fassen, berichtete die Zeitung "Die Welt" am Samstag unter Berufung auf Nato-Diplomaten. Der Balkanstaat würde damit das 29. Mitglied des Verteidigungsbündnis und wäre der erste Staat seit 2009, der der westlichen Allianz beitritt. Damals wurden Kroatien und Albanien aufgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.