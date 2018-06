New York (AFP) Saudi-Arabien plant laut dem UN-Sondergesandten Staffan de Mistura im Dezember ein Treffen der syrischen Rebellengruppen, um die Einheit der Opposition vor den geplanten Friedensgesprächen zu stärken. Saudi-Arabien sei "sehr gut platziert", um die verschiedenen politischen und militärischen Gruppen der syrischen Opposition zusammenzubringen, sagte de Mistura in einem Interview mit der Zeitung "Al-Hayat" von Freitag. Demnach soll das Treffen in Riad um den 15. Dezember stattfinden und helfen, vor den Friedensgesprächen eine "gemeinsame Plattform" zu schaffen.

