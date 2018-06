Khartum (AFP) Die niederländische Botschafterin im Sudan ist nach einer Facebook-Wette im Nil geschwommen. Die 63-jährige Susan Blankhart hatte versprochen, in den Strom zu steigen, wenn die Facebook-Seite ihrer Botschaft in Khartum mehr als 10.000 "Gefällt-mir"-Klicks erhält - damit können Nutzer des Online-Netzwerks ihre Zustimmung zu einem Eintrag bekunden. In einem Badeanzug in der Nationalfarbe Orange und passender Badekappe stieg sie dann am Samstag in den Blauen Nil.

