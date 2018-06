Paris (dpa) - Nach den Terroranschlägen in Paris will Deutschland nach den Worten von Vizekanzler Sigmar Gabriel die französische Regierung im Kampf gegen Extremisten in Mali unterstützen. Mit einem Besuch am Platz der Republik gedachte der SPD-Chef der Pariser Terroropfer. "Natürlich werden wir Frankreich helfen", sagte Gabriel nach einem Gespräch mit Staatspräsident François Hollande. Bislang gebe es noch keine genauen Wünsche für eine deutsche Unterstützung. Er erwarte aber, dass die französische Regierung ihre Anforderungen in den nächsten Tagen konkretisieren werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.