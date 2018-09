Bamako (dpa) - In Mali fahndet die Regierung nach dem Anschlag islamistischer Terroristen auf ein Hotel mit mindestens 20 Toten nach Komplizen. Man nehme an, dass die beiden Terroristen, die bei dem Anschlag gestern ums Leben gekommen sind, nicht allein gehandelt hätten. Das sagte ein Sprecher des Ministeriums für Innere Sicherheit der dpa. Der Einsatz der Spezialkräfte in dem Hotel in der Hauptstadt Bamako sei abgeschlossen. Das Gelände um das Hotel bleibe aber abgesperrt, während das Justizministerium die Leichen identifiziere.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.