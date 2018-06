Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry reist am Sonntag in den Nahen Osten. Wie sein Ministerium am Samstag in Washington mitteilte, besucht der Außenminister von Sonntag bis Dienstag die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und das Westjordanland. Kerry werde Abu Dhabi, Tel Aviv, Jerusalem und Ramallah besuchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.