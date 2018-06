Kuala Lumpur (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Geiselnahme islamistischer Attentäter in einem Luxushotel der malischen Hauptstadt Bamako verurteilt. Obama bezeichnete den Überfall auf das Hotel, bei dem mindestens 27 Menschen getötet wurden, am Samstag als "entsetzlich". "Diese Barbarei stärkt allein unsere Entschlossenheit, diese Herausforderung anzunehmen", sagt Obama am Rande eines Treffens der des Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) in Kuala Lumpur.

