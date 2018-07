Esbjerg (SID) - Die deutschen Curling-Männer haben an ihrem ersten Wettkampftag bei der EM im dänischen Esbjerg für Furore gesorgt. Seinem 3:2-Sieg vom Vormittag gegen den EM-Dritten Schweiz ließ das Team um Skip Alexander Baumann (Rheinmünster) am Abend ein 7:6 gegen Titelverteidiger Schweden folgen. Damit stehen die Weichen auf ein WM-Ticket exzellent.

Die Frauen erlitten beim 3:6 gegen Gastgeber Dänemark dagegen ihre erste Niederlage. Am Freitag hatte die Mannschaft um Skip Daniela Driendl (Füssen) gegen Estland noch einen deutlichen 9:2-Erfolg gefeiert.

In Esbjerg geht es für die deutschen Teams vor allem um die Teilnahme an den kommenden Weltmeisterschaften. Die Damen benötigen mindestens Rang acht, um sich für die WM 2016 im kanadischen Swift Current zu qualifizieren. Die Männer wären mit Platz sieben noch beim Welttitelkampf im kommenden Jahr in Basel/Schweiz dabei.