Kairo (AFP) In Ägypten hat am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahl begonnen. Die Wahlberechtigten waren aufgerufen, bis Montag die Abgeordneten in 13 Provinzen zu bestimmen. Wie bei der ersten Wahlrunde in den 14 übrigen Provinzen wird mit einer geringen Wahlbeteiligung gerechnet.

