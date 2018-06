Buenos Aires (AFP) Argentinien hat am Sonntag den Nachfolger von Präsidentin Cristina Kirchner gewählt. Zu der Stichwahl um das Präsidentenamt traten der rechtsgerichtete Kandidat Mauricio Macri und der von Kirchner unterstützte Linkspolitiker Daniel Scioli an. In Umfragen lag Macri in Führung, viele der rund 32 Millionen Wahlberechtigten waren aber noch unentschieden.

