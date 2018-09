Halle (AFP) Die Grünen halten an ihrem Ziel fest, die Stromversorgung in Deutschland bis 2030 nahezu komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Der Parteitag forderte am Sonntag in Halle an der Saale, Deutschland müsse sich wieder an die Spitze des internationalen Klimaschutzes stellen.

