Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat nach den Anschlägen vor dem Stade de France vor allem gefürchtet, dass in dem Fußballstadion Panik ausbricht. "Spätestens als wir von der Attentatsserie in Paris hörten, wusste keiner, wie der Abend zu Ende geht. Und klar war ich höchst besorgt", sagte Steinmeier der "Bild am Sonntag". Allerdings weniger wegen eines Attentats im Stadion, da die Attentäter offenbar nicht hineingelangt waren. "Meine große Sorge war eher, dass sich die Anschläge herumsprechen und im Stadion Panik ausbricht."

