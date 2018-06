Berlin (dpa) - Mit einem brisanten Antrag sorgt der FC St. Pauli für heftige Diskussionen in der Fußball-Bundesliga. Der Zweitligist hat nach "Kicker"-Informationen mit Schreiben an den Ligaverband gefordert, dass bestimmte Vereine von der Verteilung der Einnahmen aus der Fernsehvermarktung ausgeschlossen werden sollen. Das betrifft die Werksvereine Leverkusen und Wolfsburg sowie Hoffenheim, und ab 2017 auch Hannover 96. Die Vereine reagierten in einer gemeinsamen Erklärung: Damit erkläre der Antragsteller die Aufkündigung der Solidargemeinschaft in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga.

