Wuppertal (SID) - In Fußball-Nationalspieler Gonzalo Castro vom Bundesligisten Borussia Dortmund unterstützt ein weiterer Profi das seit 2010 von der Bundesliga-Stiftung geförderte Integrationsprojekt "MitternachtsSport". In seiner Geburtsstadt Wuppertal eröffnete der 28-Jährige am Samstagabend den dritten Programmstandort nach Berlin und Hamburg.

"Wuppertal ist meine Stadt und der MitternachtsSport mein Projekt. Dass nun zwei Dinge zusammenkommen, die mir sehr am Herzen liegen, macht mich sehr glücklich", betonte der Ex-Leverkusener. Neben Castro unterstützen auch Weltmeister Jérôme Boateng (Bayern München), Änis Ben-Hatira (Hertha BSC) und Manuel Schmiedebach (Hannover 96) sowie Hertha BSC und der Hamburger SV die Initiative.