Hongkong (AFP) Erstmals seit den prodemokratischen Protesten in Hongkong haben am Sonntag in der chinesischen Sonderverwaltungszone Bezirksratswahlen stattgefunden. Die Wahl der 18 Bezirksräte galt als wichtiger Stimmungstest für die Demokratiebewegung, die aus Protest gegen eine umstrittene Wahlrechtsreform vergangenes Jahr zwei Monate lang die Wirtschaftsmetropole lahmgelegt hatte. Bisher werden die Räte von den Peking-treuen Kräften dominiert, doch hoffen die Aktivisten der sogenannten Regenschirm-Bewegung auf Zugewinne.

