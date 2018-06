Sewastopol (dpa) - Auf der Halbinsel Krim sind in der Nacht überall die Lichter ausgegangen. Nach ersten Berichten der russischen Agentur Tass waren auf dem ukrainischen Festland bei Cherson mehrere Masten der Starkstromleitung gesprengt worden. Über diese Leitungen wurde die von Russland annektierte Halbinsel bisher mit Elektrizität versorgt. Moskau hat die zur Ukraine gehörende Krim Anfang 2014 in einer umstrittenen Aktion annektiert und in die Russische Föderation eingegliedert.

