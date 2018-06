Berlin (SID) - In einer einstimmig angenommenen Resolution haben die 360 Delegierten des Deutschen Turntages am Wochenende in Berlin die Bevölkerung von Hamburg und Kiel aufgefordert, beim Bürgerreferendum am 29. November für die Olympiabewerbung für 2024 zu stimmen. Zuvor hatte Hamburgs Staatsrat Christoph Holstein den Funktionären des zweitgrößten deutschen Sportfachverbandes die Planungen für die Sommerspiele detailliert vorgestellt.