Stockholm (AFP) Ein in Schweden wegen angeblicher "Planung eines Terrorakts" festgenommener Iraker ist wieder frei. Der junge Mann sei nach 60 Stunden in Gewahrsam wieder freigelassen worden, teilte der Inlandsgeheimdiensts Säpo am Sonntag mit. Es habe einige Zeit gedauert, die Identität des 22-Jährigen festzustellen, hieß es in der Erklärung. Staatsanwalt Hans Ihrman betonte, der Mann werde nicht länger verdächtigt.

